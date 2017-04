Witsel boekt eerste overwinning in Chinese Super League

Op de derde speeldag van de Chinese Super League pakte de ploeg van trainer Fabio Cannavaro zijn eerste drie punten. Na een nederlaag en gelijkspel boekte Tianjin zijn eerste zege tegen Jianye. Al na twintig minuten zorgde Yiming voor het enige doelpunt van de partij. De matchwinnaar moest in het slot van de partij wel vroegtijdig gaan douchen na een tweede gele kaart.

