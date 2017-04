En dan krijg je ineens 763.000 dollar toegestuurd

Hij dacht dat het om oplichting ging, maar niets bleek minder waar. Plots kreeg een man uit Columbia in de Amerikaanse staat South Carolina zaterdag 763.000 dollar toegestuurd, goed voor 715.000 euro. Waar kwam het geld vandaan?

Jaarlijks gaan er miljoenen dollars verloren in Amerika die niemand komt innen. Het gaat dan over slapende bankrekeningen, obligaties, cheques waarmee ze lonen uitbetalen, waarborgen, enzovoort. Die bewaren ze bij de ‘Unclaimed Property Program’, totdat ze weten voor wie het geld bestemd is en ze alles kunnen overschrijven naar de rechtmatige eigenaar.

Penningmeester Loftis kreeg een moeilijke zaak voorgeschoteld: één iemand zou nog recht hebben op 736.000 dollar. “Ik wilde de rechtmatige eigenaar koste wat kost vinden, want het ging over heel veel geld.” Maar dat was niet simpel. Het geld kwam immers van een man die vijftien jaar geleden al gestorven was en aan zijn bank geen informatie had nagelaten over zijn familieleden.

“Toen ik op zoek ging naar zijn familie, vond ik vier verschillende mogelijkheden, vier mensen met dezelfde naam”, aldus Loftis. Op een bepaald moment had hij uitgedokterd wie de rechtmatige eigenaar was, de zoon van de overleden man. “Ik belde hen, maar ze legden neer, omdat ze dachten dat ik een oplichter was. Maar nadien liet ik hem naar de staat bellen en toen geloofden ze het wel.”

“We hadden geen flauw idee dat er nog zo veel geld op ons lag te wachten”, vertelde de man die anoniem wenst te blijven, toen hij het geld ging ophalen. “Het is geweldig dat ze zoveel moeite hebben gedaan om ons te vinden, zodat we het alsnog konden krijgen.” Wat de familie ermee gaat doen, dat weten ze nog niet.