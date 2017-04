Meer dan 100 doden bij modderstroom in zuiden van Colombia: “Honderden gezinnen moeten nog gevonden worden”

Meer dan 100 mensen zijn om het leven gekomen door een modderstroom in de stad Mocoa, in het zuiden van Colombia. Zeker 180 mensen zijn gewond en nog eens 200 zijn vermist. Dat melden president Juan Manuel Santos en het Colombiaanse Rode Kruis zaterdag.

Hevige regenval in de nacht van vrijdag op zaterdag zorgde ervoor dat verschillende rivieren buiten hun oevers traden, wat zorgde voor ongeziene modderstromen in de provincie Putamayo, en vooral dan de hoofdstad Mocoa, die zo’n 100.000 inwoners telt.

José Antonio Sanchez, de burgemeester van Mocoa, vertelde aan radiostation Caracol dat de stad volledig geïsoleerd is, zonder elektriciteit en water. President Juan Manuel Santos heeft de noodtoestand afgekondigd en troepen naar de getroffen regio gestuurd.

“Er is op dit moment sprake van 112 doden”, aldus Santos, die naar het getroffen gebied afgereisd is om toezicht te houden op de reddingsoperatie. Gouverneur van Putumayo Sorrel Aroca houdt zijn adem in. “Hele wijken zijn gewoon weg”, zei hij aan W Radio. “Honderden gezinnen moeten nog gevonden worden.”

Die zoektocht gebeurt door een crisisteam bestaande uit militairen, politieagenten en gespecialiseerde reddingsteams. Het is ook een hele taak om al het puin op te ruimen, waarmee nu ook al begonnen is.

Aeronaves no tripuladas sobrevuelan lugar de avalancha, realizando monitoreo permanente a caudal y tragedia; Cte. #FAC #GRCarlosBueno pic.twitter.com/P2aMkT3RRC — FuerzaAéreaColombian (@FuerzaAereaCol) 1 april 2017

#Galería La tragedia que enluta a Mocoa, en fotos y videos https://t.co/XNJltWcDIu pic.twitter.com/8JOqQiCVZg — Última Hora BluRadio (@UltimaHoraBLU) 1 april 2017

#TodosConMocoa Este es el panorama de la avalancha que ocurrió en Mocoa, que deja hasta el momento 23 muertos https://t.co/BK5zrz1PFk pic.twitter.com/pT295jucuD — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) 1 april 2017

