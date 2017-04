Modemuseum maakt tentoonstelling over ‘meest mysterieuze Belg’ bij Hermès

Niemand weet hoe hij er uitziet – hij wilde nooit gefotografeerd worden- maar toch is Martin Margiela één van de bekendste Belgische ontwerpers ooit. Zijn esthetiek beïnvloedde de hele modewereld en is vandaag actueler dan ooit – met dank aan het cultlabel Vetements en zelfs een klein beetje aan Kanye West. Het Antwerpse modemuseum duikt in zijn werk voor het Franse modehuis Hermès, waar hij van 1997 tot 2003 artistiek directeur van de prêt-à-porter voor vrouwen was.

Toen Jean-Louis Dumas, toenmalig CEO van Hermès, in 1997 de Belg Martin Margiela aantrok om de vrouwencollecties te maken, was dat een gedurfde keuze. Margiela gold toen al een tiental jaar als één van de meest invloedrijke avant-garde ontwerpers met een esthetiek van deconstructie (hij haalde kleren uit elkaar om hun vorm compleet te veranderen),van recyclage (denk aan een donsdeken als jas), van vormexperimenten, van kleren binnenstebuiten draaien, van ritsen, naden en patronen duidelijk zichtbaar maken.

Dat Hermès, een traditioneel Frans luxehuis, met deze conceptuele ontwerper in zee ging, deed de wenkbrauwen fronsen. Maar hij deed wat alleen de groten kunnen: zich aanpassen aan de traditie van een oud modehuis, zonder zijn eigen esthetiek uit het oog te verliezen. Voor Hermès resulteerde dat in monochrome stukken –terwijl Hermès net bekend stond om zijn kleuren en prints- die eenvoudig en tijdloos waren. Hij puurde ontwerpen en pasvormen uit tot in de perfectie en experimenteerde vooral met materialen, die zo comfortabel mogelijk moeten aanvoelen. Zijn grootste focus was de vrouw, haar lichaam, haar draagcomfort – zo vroeg hij regelmatig aan modellen hoe de kleren zaten, omdat hij meer inzicht wilde krijgen.

Bij Hermès kon Margiela zijn voorliefde voor klassiekers kwijt, zoals de trenchcoat – al kan die bij hem ook als jurk gedragen worden. Iets eenvoudig als een V-hals is een uitdaging voor hem, milimeterwerk, want hij wil de perfecte diepe halslijn maken. “Zijn kleren zien er niet spectaculair uit op het eerste zicht”, zegt curator Kaat Debo aan Vogue. “Maar hoe ze ontstaan zijn, hoe ze gemaakt zijn, dat is spectaculair. Het is spectaculair om ze te dragen”.

De esthetiek van Margiela – en dan vooral de deconstructivistische van zijn eigen label – is vandaag actueler dan ooit. Zijn conceptuele werk blijft een inspiratie voor de hele modewereld. Het is niet toevallig dat Demna Gvasalia, de man achter het label Vetements die bij hem het vak leerde, de populairste ontwerper van het moment is. Kanye West heeft vooral heel goed naar zijn shows uit 2009 gekeken, waar modellen huidkleurige body’s droegen.

Net omwille van die iconische erfenis focust het ModeMuseum, bijna tien jaar na de overzichtstentoonstelling ‘Maison Martin Margiela (20) The exhibition’ , opnieuw op het werk van Margiela. Het werk voor zijn eigen huis wordt er naast dat voor Hermès gezet. Wie wil gaan kijken, kan dat nog tot 27 augustus. www. Momu.be