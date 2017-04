Geïrriteerde Mourinho geeft journalist veeg uit de pan: “Dat is een domme vraag”

Jose Mourinho has given a fiery post-match interview at Old Trafford... #bbcfootball #MUNWBA pic.twitter.com/6xdglDSlu3

Manchester United raakte in eigen huis niet verder dan een doelpuntenloos gelijkspel tegen West Brom. En dan is het geen plezier om ManU-trainer José Mourinho achteraf enkele vragen te stellen, zo ondervond een journalist van de BBC.

Neen, José Mourinho was niet opgezet met het scoreloze gelijkspel van zijn Manchester United tegen West Brom. Nochtans hadden de Mancunians kansen genoeg, maar de netten bleven zaterdagmiddag onaangeroerd op Old Trafford. Na afloop kon er bij de Portugese coach toch nog een lachje af, maar toen een journalist daar nadien een opmerking over maakte en zei dat de ploegen elkaar toch redelijk in evenwicht hielden, reageerde die als een gebeten hond.

“In evenwicht houden? Vind je dat echt een goede vraag?”, klonk hij geprikkeld. “Tony Pulis (coach van West Brom, red.) is een vriend. En ik kan lachen bij een zege, verliesbeurt en een gelijkspel. Dit is echt een domme vraag.”

Daarna gaf ‘The Special One’ zijn analyse van de wedstrijd. “Één team (doelt op West Brom, red.) kwam maar één keer met de bal over de middenlijn in 90 minuten. En het andere team heeft een hele match de bal (doelt op Manchester United, red.) en probeert en probeert om te scoren. We hebben zelfs niet moeten verdedigen, want we hadden de hele tijd de bal. David De Gea was zelfs aan het slapen in zijn doel. Daarmee was ik aan het lachen.”