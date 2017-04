Eden Hazard: “Ik voel me goed bij Chelsea”

Eden Hazard kende een middag om snel te vergeten, Chelsea verloor met 1-2 tegen Crystal Palace. Toch zorgde Hazard toch voor een lichtpuntje voor de fans van Chelsea, na de wedstrijd bevestigde hij aan Play Sports dat hij in Londen wil blijven. Het einde van de transfergeruchten naar Real Madrid? Of drukt de Koninklijke nu nog wat harder door?

Journalist Claude Atcheba, die enkele weken geleden ook het intussen bekende ‘contractinterview’ met Lukaku online zwierde, maakte het nieuws bekend op zijn Instagrampagina. “Goed nieuws voor de fans van Chelsea: Eden Hazard zei me dat hij wil blijven”, zette Atcheba als bijschrift bij de foto.

Toch moet het berichtje met een korreltje zout genomen worden. Toen de interviewer polste naar de interesse van Real Madrid, schoot Hazard in de lach. “Wil je me in de merde zetten? Ik voel me hier goed en heb nog doelen bij Chelsea. Mijn contract loopt tot 202 dus zit ik hier goed.”

Real Madrid wil Hazard al langer naar Spanje halen. Eind maart liet voormalig Real-voorzitter Ramon Calderon nog weten dat Real zelfs 100 miljoen op tafel wil leggen voor Hazard. Chelsea wil Hazard dan ook één van de best betaalde spelers ter wereld maken en hoopt zo zijn sterspeler te overhalen om te blijven. Chelsea-trainer Conte vindt het overigens niet erg dat Hazard aan Real gelinkt wordt. “Dat wil zeggen dat we goed bezig zijn...” Wordt ongetwijfeld vervolgd...