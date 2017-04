Achtervolging van bewoners op inbreker heeft dodelijke gevolgen

In het Nederlandse Arnhem is donderdag een 46-jarige man om het leven gekomen, de vermoedelijke dader van een woninginbraak. De bewoners zetten na de inbraak de achtervolging in met een gestolen busje, waarna ze de man aanreden. Hij overleed later aan zijn verwondingen.

De 32-jarige vrouw en 34-jarige man stolen het busje van een pizzakoerier, die toevallig in hun straat geparkeerd stond. Daarbij zou geschoten zijn, maar door wie is momenteel onduidelijk. Ooggetuigen zagen de man van het koppel de vermoedelijke inbreker aanrijden. Daarbij liep die zware verwondingen op, die hem uiteindelijk fataal werden.

Over de identiteit van het slachtoffer is momenteel nog geen uitsluitsel. Hij zou alvast geen vaste verblijfplaats gehad hebben. “Uit verder onderzoek moet vast komen te staan of de aangereden persoon ook daadwerkelijk de overvaller was’’, aldus de politie. “Verder wordt nog onderzocht of er meerdere overvallers waren.”

De aanhouding van de bewoners werd ondertussen met drie dagen verlengd. “Het gaat hier om een bijzondere zaak”, stelt de politie. “De slachtoffers zijn ook verdachten en dat maakt dat het tijd kost om zorgvuldig de feiten helder te krijgen.”