Playboy-model toont het beste van zichzelf in ravissante Instagram-kiekjes

Het Pools-Amerikaanse model Joanna Krupa stond al twee keer op de cover van Playboy en werd vooral in de VS bekend door haar deelname aan Dancing with the Stars en Real Housewives. In eigen land is ze al enkele jaren het gezicht van Top Model. De 37-jarige Krupa mag er zelf echter ook nog altijd wezen en bewees dat nog maar eens op haar Instagram-account.

Het model is momenteel op vakantie in het luxueuze Sandals resort in La Toc, St Lucia. Daar geniet ze van de zon door er regelmatig (bijna) helemaal naakt te poseren voor een kiekje op Instagram, waar ze ruim 1 miljoen volgers heeft.

Day dreaming ???? #joannakrupasluxurydestinations #paradisewithjoannakrupa Een bericht gedeeld door Joanna Krupa (@joannakrupa) op 31 Mrt 2017 om 11:00 PDT

Reflecting on my life while enjoying and being grateful for this gorgeous view @sandalsresorts #sandalslatoc ???????? #joannakrupa #joannakrupasluxurydestinations #paradisewithjoannakrupa Een bericht gedeeld door Joanna Krupa (@joannakrupa) op 24 Mrt 2017 om 2:57 PDT

Already missing this paradise in St Lucia @sandalsresorts #sandalslatoc ???????? sunset bluff millionaires butler villas suite with private pool #dontbeahaterbeacongratulator #loveyourself #joannakrupa #joannakrupasluxurydestinations #blondevoyage2.0 #paradisewithjoannakrupa Een bericht gedeeld door Joanna Krupa (@joannakrupa) op 22 Mrt 2017 om 6:28 PDT

Sometimes u just have to let loose ...be a kid in order to feel and stay young. So fun these over the water swings @sandalsresorts #swings #stlucia ?????? #sandalslatoc #blondevoyage2.0 #paradisewithjoannakrupa Een bericht gedeeld door Joanna Krupa (@joannakrupa) op 25 Mrt 2017 om 10:09 PDT

Saturday vibes ??????@sandalsresorts #sandalslatoc Een bericht gedeeld door Joanna Krupa (@joannakrupa) op 1 Apr 2017 om 9:36 PDT

Still on vaca mode ?????? #joannakrupa #joannakrupasluxurydestinations #paradisewithjoannakrupa Een bericht gedeeld door Joanna Krupa (@joannakrupa) op 30 Mrt 2017 om 1:22 PDT