Ferrera woedend na nederlaag KV Mechelen: “We werden uitgefloten, en terecht”

Meer dan duizend meegereisde Mechelse fans zagen hun team een ontluisterend zwakke partij spelen. “Waar was KV Mechelen vandaag? Op vakantie zeker? Alleszins niet op het veld. We werden uitgefloten. En terecht”, vond coach Yannick Ferrera.

“Dit was niet het KV van in de reguliere competitie. Toen maakten we vaak het verschil op vlak van mentaliteit. Daar ontbrak het ons vandaag totaal aan. Misschien omdat het maar tegen een ploeg uit 1B was dat de spelers onbewust minder gemotiveerd waren. Iedereen kwam vandaag tekort. De spelers, maar ook wij als technische staf. Ik schaam me, we schamen ons allemaal. Nu moeten we tonen dat we de les begrepen hebben en zorgen dat dit nooit meer voorkomt. Hopelijk kunnen we ons bewijzen in de derby tegen Lierse.”