Facebook heeft een nieuwe optie die wel eens heel populair kan worden

Als er plots een icoontje van een raket verschijnt op je Facebook-app, moet je vooral niet panikeren. In dat geval ben je één van de gelukkigen bij wie het sociale medium een test uitvoert voor een nieuwe functie.

Nagenoeg iedereen heeft Facebook en weet hoe zijn of haar tijdlijn opgebouwd wordt: op basis van onze geregistreerde voorkeuren en geschiedenis. Voor sommigen een meerwaarde, voor anderen een frustratie. Om beide groepen van gebruikers tevreden te houden, werkt Facebook al een tijdje aan een nieuwe 'news feed'.

Die werkt helemaal anders als de huidige. Gebruikers zouden nu kunnen wisselen tussen de bekende 'Home feed' en de gloednieuwe 'Explore feed'. Bij die tweede tijdslijn krijg je berichten, foto's en video's te zien van pagina's die je niet eens volgt, waardoor je dus niet steeds dezelfde soort berichten voorgeschoteld krijgt. Dat gebeurt wel opnieuw op basis van je voorkeuren en wat jij en je vrienden leuk vinden.

Het is voorlopig onduidelijk wanneer de functie voor alle Facebook-gebruikers beschikbaar zal zijn.

What the heck is the rocket icon in Facebook for? pic.twitter.com/yBh7tUzeJq