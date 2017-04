Zijn uithaal naar Liesbeth Homans kostte hem zijn job, maar dat is nog niet voldoende voor enkele N-VA’ers

Tot een jaar cel riskeert Eddy Desmet, voormalig schooldirecteur van een basisschool in Ronse. De reden: een scheldmail en latere uitlatingen waarbij hij N-VA vergelijkt met nazi’s en collaborateurs. Na een klacht van drie leden van N-VA Ronse, wordt de man doorverwezen naar de correctionele rechtbank van Oudenaarde.

Eén mail met honderd woorden. Die blijft Eddy Desmet al sinds 2015 achtervolgen. De voormalige directeur van basisschool Dr. Ovide Decrolyschool in Ronse stuurde zijn vlammende uithaal goed 2,5 jaar geleden naar Liesbeth Homans (N-VA), Vlaams minister van Binnenlands Bestuur. Uit woede, zo zou hij achteraf verklaren. In de mail gaat het zo: “U maakt deel uit van de NV-A-zisten. Mensen die weinig of geen begrip hebben voor vluchtelingen. De voorouders van NV-A-zisten collaboreerden met de nazi’s. Soort zoekt namelijk soort.”

En ook, specifiek gericht aan Homans: “Ik heb reeds menigmaal gedacht dat u een hart van steen heeft, of zelfs helemaal geen. Ik zou u niet als moeder of familielid willen hebben gekend. Ik vind u ronduit walgelijk.”

Desmet zou zich kort daarna verontschuldigen, maar haalde in de pers nog een aantal keren uit naar de Vlaams-nationalisten. Zo zouden kinderen van N-VA’ers niet welkom zijn op zijn school. Een misverstand: “Nooit gezegd”, zou hij in 2015 verklaren in een aantal kranten. “Ik bedoelde politici van die partij. Ik duld niet dat er op onze school aan politiek gedaan wordt.”

Voor drie leden van N-VA Ronse was de maat vol: ze dienden een klacht in met burgerlijke partijstelling. Met gevolg, zo blijkt nu. “De raadkamer van de correctionele rechtbank van Oudenaarde heeft geoordeeld dat er voldoende elementen zijn om hem door te verwijzen. Op grond van publieke belediging en laster en eerroof”, bevestigt advocaat Hans Beerlandt, die de drie N-VA’ers vertegenwoordigt.

Woede

Voor Eddy Desmet blijven de gevolgen van zijn uitspraken aanslepen. Eerst werd hij geschorst als directeur van de basisschool, daarna is hij uit zijn functie gezet. En straks riskeert hij, volgens het strafwetboek, tot een jaar cel voor laster en eerroof. Desmet is op dit moment leraar Frans.

Onze krant heeft hem gisteren herhaaldelijk proberen te contacteren. Maar Desmet bleef tot gisteravond laat niet bereikbaar voor commentaar.

Over zijn woede tegenover N-VA zou hij eerder verklaren dat in zijn familie “heel wat weerzinwekkende zaken zijn gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Langs moederszijde zijn twee jongens opgepakt omdat ze weigerden naar de pijpen te dansen van de collaborateurs. Aan vaderszijde heeft één broer gezien hoe een andere levend in een oven werd gestoken. De N-VA’ers van vandaag zijn de rechtstreekse erfgenamen van de collaborateurs van toen.”

Voor N-VA Ronse is het belangrijk dat het gerecht de klacht serieus neemt. “We hebben een signaal willen geven dat dergelijke uitspraken niet door de beugel kunnen. Dit is erg beledigend geweest naar onze leden toe”, zegt Tijl Rommelaere, voorzitter van N-VA Ronse. “Het belangrijkste is dat het gerecht nu haar werk doet.”