Zes maanden kreeg hij geen woord op papier na de dood van zijn vrouw, maar nu heeft Pieter Aspe toch een nieuw boek klaar

Zes maanden kreeg hij geen woord op papier, maar na een zwaar rouwproces kan misdaadauteur Pieter Aspe (63) weer vooruitkijken. Gisteren stelde hij Blankenberge Blues voor, zijn eerste boek sinds het overlijden van zijn vrouw Bernadette. Aspe kondigde eerder een allerlaatste Van In aan, maar nu denkt hij toch aan een voortzetting. “We zien wel wat er gebeurt.”

De zon schijnt opnieuw voor Pieter Aspe. Vlaanderens meest gevierde misdaadauteur zat maandenlang erg diep na het overlijden van zijn echtgenote Bernadette eind augustus. In januari vond hij de moed om opnieuw in de pen te kruipen, gisteren stelde hij zijn nieuwe boek voor in het Oud Stadhuis in Blankenberge. In samenwerking met Koen Strobbe (53), die zijn eerste thriller uitbracht in maart, kwam Blankenberge Blues tot stand. Een verhaal rond enkele mensen die een dode potvis vinden op het strand van Blankenberge. De ingewanden kunnen tienduizenden euro’s opleveren op de zwarte markt.

Niet geforceerd

De twee auteurs leerden elkaar kennen toen Strobbe in 2015 werd uitgeroepen tot een van de laureaten van de Aspe Award. Oorspronkelijk had het boek deze zomer al moeten uitkomen, maar de slepende ziekte van Bernadette besliste daar anders over. “Maar eens samenwerken en iets anders doen, vond ik best wel prettig. Er valt heel wat van je schouders omdat je niet alles alleen moet doen”, vertelt Aspe, die uiteindelijk zo’n zes maanden geen pen aanraakte. “Ik vind opnieuw plezier in het schrijven, de dag gaat voorbij. Het valt veel beter mee dan verwacht en het belangrijkste is dat ik bezig ben. Iedereen heeft zes maanden mijne kop met rust gelaten. Ik vond het leuk om mij dat eens te kunnen permitteren. Als ze mij drie weken na het heengaan van Bernadette hadden geforceerd om opnieuw te beginnen, ging dat niet goed afgelopen zijn. Ik wou wachten tot wanneer het gevoel weer kwam. En het kwam van de ene dag op de andere.” Aspe plande oorspronkelijk nog een laatste Van In, maar ondertussen heeft hij de smaak weer te pakken. “De nieuwe Van In zou af moeten zijn in juni. We zien wel wat er gebeurt. Of het de laatste Aspe is? Daar kan ik geen sluitend antwoord op geven.”

Goed in zijn vel

Dat de auteur een opening laat om de succesvolle misdaadreeks misschien toch verder te zetten, is volgens zijn uitgever Karel Dierickx het bewijs dat Aspe zich opnieuw goed in zijn vel voelt. “Het belangrijkste voor mij is dat het beter gaat met hem”, vertelt Dierickx. “In het najaar van 2016 zat Pierre echt diep. Wij wilden hem absoluut niet forceren, en dus hadden we de timing van zijn komende boeken wat aangepast.” Ondertussen mogen zijn trouwe schare fans dus opnieuw het beste hopen voor de toekomst. “Inderdaad, want hij vindt opnieuw plezier in het schrijven. Tegelijkertijd is zijn pen een manier om om te gaan met het verlies van Bernadette. Ik vind het prachtig om te zien dat Pierre zich opnieuw goed voelt. Dat is mij veel meer waard dan een pak nieuwe Van Ins.”