Tom Coninx doet voorspelling voor de Ronde, Van Avermaet geeft hilarisch antwoord

Zondag zijn alle ogen tijdens de Ronde van Vlaanderen gericht op Greg Van Avermaet en Peter Sagan. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de twee tenoren van de laatste weken in een duel uitmaken wie Vlaanderens Mooiste wint. Tijdens het VTM Nieuws van zaterdag poneerde Tom Coninx dat, als er één man is die Sagan kan kloppen dat wel Van Avermaet is. Die had op zijn beurt een hilarisch antwoord klaar: “Is Tom Coninx dan een wielerkenner?”

Tijdens een live interventie legde journalist Merijn Castelijn de stelling van nieuwsanker Tom Coninx meteen voor aan Greg Van Avermaet. “Is Tom Coninx dan een wielerkenner?” vroeg gniffelende Greg zich luidop af met een dikke knipoog.

“Ik hoop het wel te doen. Voor mij is het de belangrijkste dag van het jaar. Ik heb er een hoofddoel van gemaakt en ik ben er klaar voor”, had Van Avermaet daarna een serieuzer antwoord klaar. “Ik hoop de Ronde op mijn palmares te schrijven, maar het is me al tien keer niet gelukt...”