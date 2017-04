Disney aast op Beyoncé voor 'Lion King'

Disney begint binnenkort met een remake van The Lion King. Voor de stem van leeuwin Nala is voorlopig nog niemand gekozen, maar zangeres Beyoncé (35) staat hoog op het verlanglijstje van regisseur Jon Favreau (50).

Die bracht vorig jaar al een live-actionremake uit van Jungle Book en is van plan om The Lion King op dezelfde manier te maken. Het is trouwens niet de enige remake die op de planning staat bij Disney. Door het succes van Beauty & The Beast staan onder andere een terugkeer van Mulan, Aladdin en Dumbo gepland.