Minister Koen Geens (CD&V) kritisch voor N-VA: “Enkele van hun communicaties zijn niet oordeelkundig”

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) is niet altijd even blij met de manier van communiceren van coalitiepartner N-VA. Dat zegt hij in een interview in De Zondag.

Sommige communicaties van N-VA zijn niet oordeelkundig, zo zegt Geens in De Zondag. “Men communiceert soms te veel. Neem bijvoorbeeld Twitter. Als je dat polariserend gebruikt, dan stort je een hele natie in absolute verwarring.”

Geens is ook kritisch voor een aantal recente N-VA-voorstellen. “Als je telkens opnieuw non-issues oprakelt, zoals de noodtoestand of de dubbele nationaliteit, dan maak je een helder beleid niet eenvoudig. Dan maak je het verwarrend voor de mensen.”

De minister van Justitie probeert zelf een zo correct mogelijk beleid uit te voeren. “Ik zou het leuker vinden mocht dat op prijs gesteld worden in plaats van telkens nieuwe ballonnen op te laten.” Zo had de voorzitter van de commissie terreur, Koen Metsu van N-VA, kritiek op de staat van de deradicalisering in de gevangenissen. Volgens verschillende gevangenisdirecteurs staat die deradicalisering in ons land nog nergens. Metsu gaf hen gelijk. “Ik geloof niet dat we achterop hinken op de ons omringende landen. Maar dit is geen eenvoudig probleem. In een gevangenis zijn meerdere risicofactoren voor radicalisering. Maar dan nog: ik begrijp de fixatie op gevangenissen niet. En het rondje zwartepieten al helemaal niet.”