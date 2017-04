Zes twintigers komen om bij zware frontale botsing: “Zo’n ongeval op die route is zeer uitzonderlijk”

Bij een ongeval in Montcenis in Frankrijk zijn zaterdagavond zes doden gevallen. Twee voertuigen zijn door een nog onbekende oorzaak frontaal op elkaar gereden, aldus Franse media.

Het ongeval gebeurde rond 22.45 uur, langs de RD680 in Montcenis is het departement Saône-et-Loire. Twee wagens, een Volkswagen Golf en een Renault Twingo, botsten tegen elkaar.

In de wagens zaten zes mannen en één vrouw, allemaal tussen twintig en vijfentwintig jaar oud. Vijf mensen waren op slag dood. Een zesde slachtoffer overleed twee uur later. Een man overleefde de klap. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeert nog steeds in levensgevaar.

“Op die route is zo’n ongeval zeer uitzonderlijk”, zegt Eric Boncourt, de subprefect van het arrondissement Autun.