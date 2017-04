Daarom is slapen naast de oplader van je smartphone levensgevaarlijk

We slapen allemaal wel eens naast onze telefoon in bed. En welk moment is er beter om het apparaat op te laden dan wanneer je zelf in dromenland bent. Dat dacht ook Wiley Day uit de Amerikaanse staat Alabama. Totdat hij door toedoen van zijn smartphone vorige week in het ziekenhuis belandde.

Wiley had zijn gsm ingestoken in de verlengkabel, aangezien het stopcontact net iets te ver van zijn bed verwijderd was. Hij wou immers nog rustig even wat lezen op zijn iPhone, terwijl hij al onder de dekens in bed gekropen was. Maar stilaan dommelde hij in slaap.

Een beetje woelen

Op een bepaald moment in de nacht liep het mis. Door het woelen van Wiley was de telefoon losgekomen van de verlengsnoer. Toen de jongeman zich omdraaide raakte zijn metalen ketting het contactpunt van de oplader.

Plots kreeg hij een enorme stroomstoot rond zijn nek en werd hij uit zijn bed geslingerd. Hij was meteen wakker. Maar hij voelde niets meer, behalve zijn eigen hartslag. De halsketting brandde rond zijn nek, dus Wiley probeerde hem zo snel mogelijk van zichzelf af te trekken.

“Mijn god, ik ben net geëlektrocuteerd”

Een nicht van hem, die in een andere kamer lag te slapen, was gealarmeerd door het geschreeuw. Nadat ze haar neef had geholpen, merkte ze de boosdoener op. De verlengkabel waaraan de telefoon eerder nog vastlag was aan het smeulen, er steeg rook op. “Ik herinner mij nog dat ik het besefte. Mijn god, ik ben net geëlektrocuteerd”, vertelde Wiley tegen The Washington Post.

De twee gingen meteen naar het ziekenhuis. De jongeman had tweede- en derdegraads brandwonden in zijn nek waar de ketting had gezeten en op zijn handen waarmee hij de snoer had weg proberen trekken.

Niet waard

Wiley wou zijn verhaal laten horen, omdat hij weet hoeveel mensen er hun gsm opladen, ook met een verlengsnoer. “Dat allemaal om hun telefoon in bed te kunnen gebruiken. Het is het gewoon niet waard”, aldus de Amerikaan.

En zijn gsm? Die laadt hij tegenwoordig op in de keuken.