Bekende pornosite jaagt surfers stuipen op het lijf

Vertellen welke pornofilmpjes je kijkt. Dat is niet iets wat heel veel mensen graag vrijwillig met hun hele sociale netwerk delen. Zaterdag kregen heel wat surfers dan ook de schrik van hun leven toen ze op de bekende pornosite Pornhub een bericht kregen.

Zodra je op een erotische video klikte, kwam er een berichtje op je scherm omhoog van de website zelf. Daarin bedankte Pornhub hun kijkers om voor hun website te kiezen. Maar daar bleef het niet bij: “Bedankt om de inhoud te delen”, stond er te lezen. “Pornhub heeft nu automatisch deze video gedeeld op jouw sociale media.”

“Je hoeft niet langer je favoriete filmpjes manueel te delen met je familie en vrienden dankzij deze revolutionaire deelknop. Die doet het voor jou! Automatisch!”

Foto: PornHub

De gebruikers van de pagina moeten geschrokken zijn. Want een voorkeur voor “smalle blondjes” of “erotische fantasieën” is niet iets wat de meeste mensen op een zaterdagochtend voor de neus van hun familieleden, collega’s en vrienden willen duwen.

De bezoekers kregen twee opties om op te klikken: “Bedankt Pornhub!” of “What the fuck, doe dit meteen weg, nu!” Welke knop er het meest ingedrukt is, dat kan je wel raden. Gelukkig moest niemand de instellingen opnieuw veranderen, want er was eigenlijk niets gebeurd. 1 april.

Foto: Twitter

Ironisch genoeg lijken veel sociale media gebruikers het geweldig vinden om dat mopje, dat ze tegen kwamen tijdens het kijken naar porno, te delen met hun familie en vrienden...

I almost had a heart attack... @Pornhub can't be doing that. My nut is no joke. pic.twitter.com/h2Snnvz6lQ — Jaae La'flare (@Jaaezus) April 1, 2017