Na de Brexit: is dit het volgende land dat de EU verlaat?

Met het activeren van Artikel 50 werd de Brexit, de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, de voorbije dagen officieel in gang gezet. Maar stopt het bij dat ene land? Zweden zou wel eens de volgende kunnen zijn om uit de EU te stappen. Of alleszins toch als het van Zweeds politicus Peter Lundgren afhangt.

“Zweden kan het volgende land zijn dat de EU de rug toekeert”, zo zei die Lundgren, die voor Zweden in het Europese Parlement zit in de eurosceptische fractie Europe of Freedom and Direct Democraty. Hij voorspelt dat er een referendum zal gehouden worden in zijn land, net zoals dat er eerder in het Verenigd Koninkrijk een referendum was over de uitstap van het land uit de EU. Bij dat referendum stemde uiteindelijk een nipte meerderheid voor een Brexit, waardoor die uitstap in gang werd gezet.

“Hiermee hebben de Britten getoond aan de rest van Europa getoond dat het mogelijk is om de EU te verlaten”, gaat Ludgren verder. “We krijgen zo weer wat frisse lucht.”

Ludgren is een rechtse politicus. Zijn nationalistische partij, Sweden Democrats, heeft heel wat standpunten die tegen Europa en de EU zijn. Die partij wordt in Zweden steeds populairder. Volgens Sweden Democrats zelf staat intussen 27 procent van de Zweedse bevolking achter de partij. “De Zweedse kiezers zijn niet blij met de richting die de EU aan het uitgaan is”, zei Ludgren in een interview met The Express. “Daarom geloof ik dat we bij de verkiezingen van volgend jaar de grootste partij zullen zijn. En dan zullen we eisen dat handelsakkoorden met de EU en het lidmaatschap zal heronderhandeld worden.” Ludgren voegt er ook aan toe dat er dan een referendum zal komen. “Ik ben hoopvol dat we het Britse voorbeeld kunnen volgen.”