Maanden na sluiting van ‘jungle’: vluchtelingen verzamelen weer in Calais “in goed verstopte kampen in de bossen”

Vijf maanden nadat de ‘Jungle van Calais’ ontruimd werd, verzamelen weer meerdere vluchtelingen zich nabij de haven van Calais. Volgens hulporganisaties gaat het in de helft van de gevallen om niet-begeleide minderjarigen.

“Veel vluchtelingen, onder andere uit Soedan en Eritrea, komen hier aan, maar er is geen opvangcentrum”, zegt Amin Trouvé-Baghdouche van Dokters van de Wereld. “Ze lopen hier maar wat rond, in de steek gelaten door de staat. Zowat de helft van hen zijn tieners, rond 15 of 17 jaar. Ze zijn hier zonder hun familie.”

Volgens medewerkers van hulporganisaties beginnen groepjes vluchtelingen in de bossen in Calais weer kleine kampen op te bouwen. “Zo heeft een aantal Afghanen bijvoorbeeld een goed verstopt kamp gebouwd waar ze slapen”, zegt een vrijwilliger aan de Franse krant Le Monde. Hulporganisaties schatten dat er intussen tussen 400 en 500 vluchtelingen in Calais zitten.

Voedsel geven?

De vluchtelingen hopen om via Calais tot in het Verenigd Koninkrijk te geraken. “Het lijkt of we drie jaar zijn teruggekeerd, alsof we weer in april 2014 zitten. Toen waren er ook zo’n drie- tot vierhonderd vluchtelingen in Calais”, zegt Gilles Debove, een agent van de lokale politie. “We zetten nu weer patrouilles in, we voorzien wat voedsel, we proberen opvang te vinden voor de minderjarigen, maar het gaat niet de goede kant uit.”

De lokale overheid van Calais benadrukt dat het niet zal toelaten dat er opnieuw een groot vluchtelingenkamp wordt opgericht. Een van de maatregelen om dat tegen te gaan, was onder andere het bannen van het uitdelen van voedsel, maar een regionale rechtbank heeft die maatregel ongedaan gemaakt.

10.000 vluchtelingen

In november werd het vluchtelingenkamp in Calais ontruimd. De vluchtelingen die er leefden, werden overgebracht naar andere opvangcentra over heel Frankrijk. Er woonden intussen zo’n 10.000 mensen, en dat in slechte leefomstandigheden. Omwille van dat laatste werd het vluchtelingenkamp vaak “de jungle van Calais” genoemd.

Foto: REUTERS

Foto: EPA