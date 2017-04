Nieuwe biografie komt met schokkende onthullingen over prinses Diana

Diana was negentien jaar toen ze Charles ontmoette. Voor de buitenwereld leek hun huwelijk een sprookje, maar achter de schermen liep het al mis tijdens de huwelijksreis. Dat schrijft New York Times-journaliste Sally Bedell Smith in een nieuwe biografie over prins Charles.

Charles en Diana brachten hun huwelijksreis door in het Schotse Balmoral, waar de vooral de natuur in wilde trekken. Zijn bruid huilde echter hele dagen lang, schrijft Smith. Soms sneed ze zichzelf met een scheermesje of een stuk glas wanneer hij het zag. Helemaal radeloos liet hij haar onderzoeken. Ze kreeg valium voorgeschreven maar ze weigerde die te nemen, omdat ze ervan overtuigd was dat het hof haar wilde vergiftigen.

Drie maanden zwanger

In een eerdere biografie van Diana beschreef journalist Andrew Morton hoe Diana te lijden had onder haar huwelijk en de affaire van prins Charles met Camilla Parker-Bowles. Dat beeld wil Sally Bedell Smith rechtzetten, door een portret te maken van een prins die vol goede bedoelingen zat, maar er niet in slaagde van zijn bruid te gaan houden zoals hij had gehoopt. Diana van haar kant kampte met boulimie, met angstaanvallen, depressie en zelfmoordgedachten. In het openbaar zette ze een masker op, maar privé werd het steeds erger, schrijft Smith. Diana was er van overtuigd dat hij nog een affaire had met Camilla en deed alles om zijn aandacht te trekken - ze gooide zich zelfs van de trap toen ze drie maanden zwanger was van William.

Affaires

Nadat prins Harry geboren was in 1984, sliepen Charles en Diana niet meer in dezelfde kamer, twee jaar later gingen ze zelfs niet meer samen op vakantie. Het is in die periode dat Charles Camillia weer opzocht, maar ook Diana was niet onbesproken. Zo maakte het hof zich zorgen omdat ze het erg goed kon vinden met haar bodyguard Barry Mannakee en had ze een affaire met kapitein James Hewitt, van wie wel eens werd gefluisterd dat hij de vader van Harry zou zijn. In 1996 kwam er een einde aan het huwelijk tussen Charles en Diana.

Prince Charles, The Passions And Paradoxes Of An Improbable Life van Sally Bedell Smith verschijnt op 6 april.