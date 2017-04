Soldaten delen pikante foto’s van hun veroveringen online, en daar is de legerleiding absoluut niet blij mee

Enkele Britse militairen zijn op het matje geroepen bij hun officieren. De soldaten hadden immers een pikante website gemaakt ‘The Home of the Walk of Shame’, waarop ze foto’s posten terwijl ze seks hadden met hun veroveringen. De straf die ze zouden kunnen krijgen, zijn niet mals.

Wie er precies achter de website is, dat is niet bekend. Maar de inhoud op de pagina laat niets aan de verbeelding over. Verschillende soldaten zonden choquerende en pikanten foto’s in van vrouwen, die dan openbaar op de pagina terechtkwamen.

Respectloos

“Blockrats.” Zo noemen ze de vrouwen op de foto’s. Een naam gebaseerd op de giftige blokjes waarvan muizen en ratten eten om nadien dood te gaan. Met een respectloze toon spreken zij over hun veroveringen, die ze te kijk zetten voor al hun medesoldaten.

Op de foto’s zijn vrouwen te zien die naakt poseren of met heel weinig ondergoed aan. Er zijn ook explicietere beelden te vinden, waarop de vrouwen te zien zijn die seks hebben met de soldaten of zelfs deelnemen aan orgieën op de militaire basis.

De soldaten die de beste foto’s inzenden, die kunnen prijzen winnen. “Een trofee voor jullie trofee.” Of dat staat er toch op de website in kwestie ‘The Home of the Walk of Shame’. Oorspronkelijk was de pagina geen aparte website, maar een Facebook pagina. Die werd al eerder gesloten na klachten.

Foto: Screenshot

Zware straffen

De legerleiding is niet te spreken over het gedrag van hun soldaten. Volgens de Daily Star laten militairen regelmatig hun vriendinnen toe op de basis en dan knijpen hun leiders wel eens een oogje dicht. “Maar foto’s posten van vrouwen waar ze seks mee hebben, dat is een heel andere zaak. Het is respectloos tegenover vrouwen en het zorgt voor een stortvloed van kritiek op de reputatie van het leger.”

Van zodra dat het bestaan van de website bekend werd gemaakt, zijn zij een onderzoek gestart. De militairen moeten zich nu één voor één komen verantwoorden bij hun officieren. Die dreigen met zware straffen, schorsing, cel en isolement op de basis. Wanneer er klachten binnenkomen van de vrouwen in kwestie over verkrachting, zullen zij ook voor de rechtbank worden gedaagd, zonder steun van het Ministerie van Defensie.