Vergunnin?... Foutje op nieuwe verkeersborden van Gents circulatieplan

Op de tekst van een tiental verkeersborden die zaterdagnacht zijn onthuld in de nieuwe voetgangerszone van Gent is een vervelende spelfout geslopen. De bordjes moeten tussen 11 en 18 uur verkeer uit vijf drukke winkelstraten houden. Tijdens die periode moeten het winkelwandelstraten zijn. Na 18 uur, tot voor 11 uur, mogen bewoners, leveranciers en handelaars er wel in met hun voertuig, als ze een geldige vergunning hebben tenminste. Of is het een geldige "vergunnin"? Bij mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) klinkt het dat de spelfout al doorgegeven is aan de aannemer die de borden plaatste en snel gecorrigeerd zal worden. Het gaat om iets meer dan 10 verkeersborden. Dit weekend worden in Gent 1.580 nieuwe verkeersborden geplaatst. Op andere borden met het woord "vergunning" is geen spelfout in de tekst geslopen.