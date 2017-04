Daarom bleef Tom Boonen Vlaanderens ideale schoonzoon

Tom Boonen rijdt dit weekend zijn laatste Ronde van Vlaanderen. Volgende week zijn laatste koers. Een van de grootste Vlaamse wielrenners van het moment neemt daarbij afscheid van de wielersport. Boonen bleef echter niet onbesproken tijdens zijn carrière. Hij kwam een aantal keer negatief in de pers omwille van cocaïnegebruik en het bedriegen van ‘zijn’ Lore. Toch heeft hij de sympathie van de Vlaming nooit lang verloren en zullen we zondag weer talrijk kijken hoe Boonen de competitie al dan niet achter zich laat. Maar hoe komt dat? Onze lezers leggen uit waarom ze Boonen “een grote meneer” vinden.

“Elke mens heeft zijn portie tegenslagdagen. Maar soms komen veel (soms kleine soms grotere) snel na elkaar. Je weet wel, zo van die dagen dat echt alles verkeerd loopt. Dan zou je het liefst in je bed kruipen en janken. Van Tom Boonen heb ik geleerd dat hoe “kak” je dag ook is, er morgen een nieuwe kans komt”, zegt lezeres Maddy Steemans. “Ik heb daardoor geleerd om meer te relativeren en bekijk nu ook een glas dat halfvol is in plaats van halfleeg. Dat geeft moed maar en heeft een positief effect op medemensen. Voor deze wijze levensles maar ook voor de vreugde van alle zeges: dank je wel, Tom!”

Nuchter en relativerend

“Wat Tom zo groots maakt is zijn nuchterheid en relativeringsvermogen. Zijn interview na Parijs-Roubaix vorig jaar vond ik onwaarschijnlijk straf, wetende dat half België het er wellicht moeilijker mee had dan hij zelf. Naar de media toe was/is Tom een verademing. Hoewel hij de aandacht meer dan moe is, staat hij de pers altijd met de glimlach te woord. Tom is niet alleen een kampioen op de fiets, maar ook daar naast”, zendt Tom Duyck in bij wijze van ode naar zijn wielerheld.

Foto: Peter Op De Beeck

Hetzelfde gevoel had Peter Op De Beeck tijdens zijn ontmoetingen met de wielerlegende. “Ik werd hartelijk onthaald, door Lore en Tom zelf. De wereldkampioen wielrennen op de weg stelde me al direct op mijn gemak, en al snel werd duidelijk dat deze wielergod een hele gewone, sympathieke en hartelijke gast is.

“De hele dag door bleef hij de pers even vriendelijk en goedlachs te woord staan. Maar tussendoor, wanneer we even tussen twee interviews, samen wat kunnen praten en ik hem vraag of hij dat niet allemaal wat vervelend vindt, is hij heel eerlijk en open: “Goh, ik zou véél liever nu op mijn fiets zitten en 200 km gaan trainen…” Hij inspireerde de man zelfs om ook te gaan fietsen.

“Al die tijd ben ik supporter gebleven van Tom Boonen, in goede, minder goede en héél goede dagen”, aldus Peter. “En altijd ben ik fan gebleven van de “gewone” Kempenzoon, die alles kan relativeren en die steeds opnieuw terug rechtstond na de zoveelste valpartij of tegenslag.”

The Looks,de benen en de sympathieke babbel

“Ik vind dat hij iets uitstraalt. Ik heb hem de keren dat ik hem aan de start van de koers zag altijd fris, attent en vriendelijk gezien. Woensdag heb ik hem zien voorbij passeren tijdens zijn training met Quick Step en heb ik naar hem gezwaaid. Hij zwaaide terug en zei zelfs “hey”. Op z’n Boonens weliswaar, zoals je soms op tv ziet. Het zag er niet geforceerd uit. Plus, hij kan het goed uitleggen ook, hé”, aldus lezeres Katrien Wouters.

Ook lezer Davy Verbruggen is onder de indruk. “Tom heeft gewoon alles. The looks, de benen, het hoofd en een sympathieke babbel. Wat Tom op de fiets gepresteerd heeft, overstijgt toch nog steeds hetgeen de huidige generatie presteert. Onder zo’n druk van alles en iedereen, zo’n indrukwekkende palmares bij elkaar fietsen...chapeau. Nu nog de kers op de taart en die 5e kassei binnenhalen. In ieder geval, Tom voor mij ben je een grote mijnheer!”

