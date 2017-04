Fabian Cancellara: “Ronde van Vlaanderen heeft potentieel om groter te zijn dan de Tour”

Drievoudig Ronde-winnaar Fabian Cancellara is vandaag ook aanwezig in de Ronde van Vlaanderen. De Zwitser was vanmorgen op bezoek bij zijn oude team Trek-Segafredo en reed in de ploegbus naar Oudenaarde, waar hij in de studio van Sporza aanschoof bij Karl Vannieuwkerke. “De start in Antwerpen is modern, echt fantastisch georganiseerd.”

Cancellara zette eind vorig jaar een punt achter zijn rijkgevulde carrière. In 2010, 2013 en 2014 was hij ook de laureaat van Vlaanderens Mooiste, vorig jaar werd hij nog tweede achter winnaar Peter Sagan. “Het is vreemd om er niet bij te zijn, maar anderzijds is het een leuke ervaring om eens vanaf de zijlijn deze race te volgen. Al zal dat op 30 kilometer van de finish misschien anders zijn”, grijnsde hij in de studio.

Lof voor Antwerpen

Spartacus was deze ochtend ook van de partij bij de eerste Ronde-start in Antwerpen, en hij had veel lof over voor de organisatoren. “Je zou de start overal in België kunnen leggen, en nog zou er veel volk zijn. Maar dit is ongelooflijk. Het is modern, stijlvol, en iets nieuws om van te proeven. In het buitenland gaat de race daardoor zeker aan populariteit winnen, ik zou zelfs zeggen dat de Ronde zeker potentieel heeft om groter te worden dan de Tour de France. Bekijk het zo: de start in Brugge had een rijke geschiedenis, maar het startpodium daar was eigenlijk elk jaar hetzelfde. Hier is het eens iets compleet nieuws.” Hij werd daarin bijgestaan door Eddy Planckaert, die zei dat Antwerpen de kans moet krijgen om zich te profileren als startplaats voor de Ronde. Ook Sven Nys was in de studio zeer lovend voor de organisatie.

Sagan, Gilbert, Van Avermaet: Cancellara’s lijstje topfavorieten is vrijwel hetzelfde als dat van de doorsnee wielerliefhebber. Toch hoopt hij dat ‘zijn’ Trek-Segafredo voor een verrassing kan zorgen. “We zijn geen favoriet, maar we hebben de laatste races wel progressie geboekt. Met John Degenkolb, Jasper Stuyven, Edward Theuns en Fabio Felline hebben we vier zeer sterke renners aan de start. Ze zijn sterk genoeg om een rol te spelen, maar ze mogen gewoon niet wachten om in de aanval te gaan. Dat heb ik hen vanmorgen ook gezegd: jullie hebben zo veel talent. Doe er iets mee, deel dat, ga in de aanval.”

Goede sportdirecteur

Spartacus is wel realistisch wanneer het op de verwachtingen aankomt voor Trek. “Vergeet niet dat John Degenkolb precies één jaar geleden in het ziekenhuis lag en niet eens wist of hij profrenner kon blijven. En die vier namen kan je moeilijk op één lijn krijgen. Daar moet een sportdirecteur zijn werk doen. Ook bij QuickStep-Floors is dat misschien een probleem. Natuurlijk is Gilbert kopman, maar met namen als Boonen, Trentin, Stybar en Terpstra in de selectie heb je zo’n goede sportdirecteur nodig. En zelfs een naam als Yves Lampaert mag je daar niet vergeten.”

In de Ronde van wielertoeristen gisteren was Cancellara zelf ook op pad. “Het klopt dat ik pas op vrijdagavond heb toegezegd om mee te rijden. Ik was toen op een feestje van mijn fanclub en ik kreeg van Luca Guercelina (teammanager bij Trek-Segafredo, nvdr) de vraag of ik niet wou komen. Het was zo leuk om gewoon eens rustig te kunnen rijden met hem erbij en gewoon te praten. Vroeger was het na de massage zelfs nog verplicht om naar beelden van die Ronde te kijken,” grijnsde hij.