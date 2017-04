Trainer Genkse jeugdacademie vertrekt naar VS

Twee dagen nadat ploegarts Stijn Indeherberge aankondigde dat hij Racing Genk verlaat, moet de club opnieuw afscheid nemen van een belangrijk medewerker. Michel Ribeiro, techniektrainer van de KRC Genk jeugdacademie, trekt na dit seizoen naar Sporting Kansas City in de Verenigde Staten.

Michel Ribeiro is al veertien jaar aan de slag in de Genkse jeugdacademie. Hij werkt er met jongens vanaf U10 tot en met U21. Bij Sporting Kansas City, een ploeg in de Major League Soccer, gaat hij vanaf juli de jeugd én de eerste ploeg begeleiden.