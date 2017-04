Amber Heard is niet te spreken over 'verboden seksscène'

Amber Heard trekt ten strijde tegen het productiehuis van haar nieuwste film. Ze eist dat een seksscène waarvoor ze geen toestemming gaf, geschrapt wordt uit de film.

De opnames van 'London Fields' zitten er op, maar als het aan Amber Heard ligt, zien we hem nog niet meteen in de zalen. De actrice sleept het productiehuis voor de rechter omdat er een seksscène in de film zit waarvoor ze geen toestemming gaf. De scène in kwestie, waarvoor een body double gebruikt werd, is volgens haar advocaten 'expliciet en pornografisch'. Bovendien zou ze opgenomen zijn zonder haar medeweten op een moment waarop zij de set al verlaten had.

In het contract van Amber Heard zit een zogenaamde 'naaktclausule', wat betekent dat ze recht heeft om alle naaktscènes en seksscènes op voorhand te zien en deze moet goedkeuren voor ze aan een publiek getoond worden. Als de rechter haar gelijk geeft, kan ze de verdeling van de film verbieden.

Volgens producent Christopher Handley is het Amber Heard zelf die haar woord gebroken heeft. "Dit is een tactiek om de aandacht af te leiden van het feit dat ze toestemde in de rol, maar hem dan probeerde te veranderen en de film te kapen", reageerde hij.