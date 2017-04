Dedryck Boyata viert landstitel met Celtic met nog acht (!) speeldagen te gaan

Celtic heeft zondagnamiddag voor de zesde keer op rij, de 48e keer in totaal, de landstitel veroverd in Schotland.

Op de dertigste speeldag in de Schotse Premier League haalde Celtic het in Edinburgh met 0-5 forfaitcijfers van Hearts of Midlothian. Bij de bezoekers was Scott Sinclair met een hattrick de absolute uitblinker. Dedryck Boyata kreeg voor de tiende keer op rij een basisplaats, in de slotfase werd de Rode Duivel naar de kant gehaald voor Kolo Touré. De 26-jarige Boyata stond toen met een gele kaart achter zijn naam.

Met nog slechts acht speeldagen voor de boeg heeft Celtic een onoverbrugbare voorsprong van 25 punten op eerste achtervolger Aberdeen. Rangers staat in zijn eerste seizoen terug bij de elite op de derde plaats met 51 punten.

(belga)