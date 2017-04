Waarom dit dorpje overspoeld werd door gele auto’s

De straten van het Britse dorpje Bibury kleurden knalgeel zaterdag, toen heel wat medebewoners op straat kwamen om Peter Maddox een hart onder de riem te steken. Daarmee wilden ze hem de pesterijen en het vandalisme van de voorbije maanden laten vergeten door te rijden met de oorzaak van het onheil: een gele auto.

Peter Maddox verhuisde vijftien jaar geleden na de dood van zijn vrouw naar het historische dorp Bibury. Die locatie is deel van het Brits erfgoed in Gloucestershire. Een pittoreske plek en een toeristische trekpleister, waarnaar vele mensen afreisden om de oude sfeer van Verenigd Koninkrijk te kunnen aanschouwen.

“Rijdend kuikentje”

Samen met de inmiddels 84-jarige man kwam ook een auto mee. Zijn auto, een knalgele Vauxhall Corsa, kon zijn buren niet bekoren en dat lieten enkelen van hen hem duidelijk weten. Ook de toeristen klaagden elke keer wanneer ze zijn straat passeerden over zijn slechte smaak. De Corsa zou het hele uitzicht in de Arlington Row verzieken en mooie foto’s in de straat onmogelijk maken.

Je kan het al eens oneens zijn met de smaak van je buren, maar in het -zogezegd rustieke- dorp ging dat wel heel ver. “Wegwezen”, kraste een vandaal op de motorkap van zijn “rijdend kuikentje”. De portieren van zijn geliefde auto werd besmeurd en ook de ruiten kwamen niet ongehavend uit de pesterijen. 6.000 pond, iets meer dan 7.000 euro. Zo veel had Peter nodig om zijn wagen te kunnen herstellen.

On 1st April Baylis along with @Vauxhall are taking part in the #BrightYellowCarConvoy to support Mr Maddox. https://t.co/4UsikTwyJe pic.twitter.com/EU5HS2o9jH — Baylis (@BaylisGroup) March 28, 2017

Steun uit onverwachte hoek

Maar toen het verhaal over de pesterijen zich verder verspreidde, besloten enkele Britten dat het genoeg was geweest. Zaterdag reden dan ook tientallen eigenaars van knalgele auto’s uit solidariteit met Peter naar Bibury. “Een feestdag voor alles dat geel is”, zo doopten ze het evenement.”

Matty Bee, die het initiatief nam voor de samenkomst, was verbaasd: “Niet alleen vanuit het land, maar vanuit de hele wereld zijn aanmeldingen voor deze rally gekomen. Ik zag nog nooit zoveel gele auto’s op één plaats. We hebben hier alles, van een driewieler en een Mini tot een Lamborghini.’’

En Peter? Die kreeg een trofee uit de handen van het organiserend team. Op Twitter kreeg hij ook heel wat steunbetuigingen, onder ander van het Formule 1-team van Renault. Maar zijn knalgele wagen heeft hij ondertussen ingeruild voor een grijze auto...