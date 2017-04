Arsenal en Manchester City hebben de punten gedeeld in de Premier League-topper. Het werd 2-2 in Londen. Manchester City kwam tweemaal op voorsprong, maar Arsenal kwam telkens terug. Verdediger Mustafi kopte de 2-2 eindstand op het bord. Voor Arsenal is dit gelijkspel een kleine opsteker na een 0 op 6, City ziet Liverpool en Tottenham verder uitlopen.