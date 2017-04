Weer mokerslag voor Club Brugge: Vossen afgevoerd met ziekenwagen

Bij Club Brugge bleef het slechte nieuws maar komen zondag. Niet alleen was er het 2-1 verlies bij AA Gent, maar naast de vele blessures in het aanvallende compartiment - Izquierdo, Diaby, Refaelov, Limbombe - zagen ze bij blauw-zwart ook Wesley uitvallen én moest Jelle Vossen na afloop afgevoerd worden met een ziekenwagen. De spits kreeg in de slotfase van de veldslag tegen AA Gent een knietje in zijn rug van Rami Gershon.