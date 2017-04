Ex-ploeg De Bruyne pakt levensbelangrijk punt na hattrick in zeven minuten

Wolfsburg pakte zondagavond een belangrijk punt in de strijd om het behoud in de Bundesliga. De ex-club van Kevin De Bruyne raakt dit seizoen moeilijk weg onderin en leek tegen rechtstreekse concurrent Leverkusen strijdend ten onder te gaan, maar dat was zonder Mario Gomez gerekend. De Duitse spits maakte tussen minuut 80 en 87 een hattrick en bezorgde zijn ploeg zo een punt. Wolfsburg staat dertiende, één punt boven de degradatiezone, Leverkusen is elfde.