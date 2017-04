Vanhaezebrouck geeft arbitrage veeg uit de pan: “Zat ergens iets niet juist”

AA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck uitte na de gewonnen match tegen Club Brugge kritiek op de arbitrage. “De vierde man dreigde na tien minuten al om Preud’homme en mij eraf te sturen. Dan zit er ergens iets niet juist”, zei hij voor de camera’s van Proximus.

“Ik vond beide banken zeer geïrriteerd tijdens deze partij”, aldus Hein Vanhaezebrouck. “De vierde man dreigde na tien minuten al om Michel (Preud’homme, nvdr) en mij eraf te sturen. Dan zit er ergens iets niet juist. Dat vind ik niet normaal. Dan is men niet klaar voor een belangrijke wedstrijd als deze. In Europa heb ik ook al veel wedstrijden langs de lijn gestaan, maar daar is een vierde ref nog nooit iets tegen me komen zeggen. En daar gedraag ik me nochtans niet anders, hoor.”

Ondanks het feit dat AA Gent nu oprukt naar de derde plek en op twee punten van Club Brugge staat, weigert Hein Vanhaezebrouck de lat hoger te leggen dan de derde plek. “Die blijft het doel. Volgende week hebben we een zware opdracht (op bezoek bij Anderlecht, nvdr). Maar vijf en zes punten goedmaken op Club Brugge en Anderlecht, dat is niet evident.”

