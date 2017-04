Preud’homme boos over aanpak Wesley en Vossen: “Zijn scheenbeen lag helemaal open, maar dat is blijkbaar oké”

Club Brugge-trainer Michel Preud’homme reageerde na de verloren topper bij AA Gent bijzonder cynisch op de bemerking dat zijn beide aanvallers, Jelle Vossen en Wesley Moraes, nu geblesseerd zijn. “Het scheenbeen van Wesley ligt helemaal open, maar dat is blijkbaar toegelaten.”

Club Brugge zit na de topper tegen AA Gent nog wat dieper in de blessurezorgen. José Izquierdo, Abdoulay Diaby, Lior Refaelov en Anthony Limbombe lagen al in de lappenmand en nu komen daar ook nog eens Wesley Moraes en Jelle Vossen bij. “Tja, wat kan ik zeggen als zoiets toegelaten is?”, aldus Preud’homme cynisch. “Die fase met Wesley (de Braziliaan kreeg nadat hij al op de grond lag de studs van een speler van AA Gent in zijn been, nvdr) was blijkbaar niet eens een overtreding. Zijn scheenbeen ligt helemaal open, maar er werd niet eens een fout gefloten. En Jelle kreeg een knie in zijn rug .”

De oefenmeester van blauw-zwart blijft nu wel achter met een resem geblesseerden. “Als dat blijkbaar toch mag, is het aan ons om daar oplossing voor te vinden. We moeten zien of Lior Refaelov fit raakt tegen volgende week, wat de anderen betreft zal het nog wel een tijdje duren.”

“We hadden deze match altijd moeten winnen, gezien het scenario en de kansen die we kregen. Als we geen spelers verliezen, is het ook een ander verhaal. Als de omstandigheden goed zijn om te winnen, moet je dat ook doen. Zo simpel is het. Ik til zwaar aan deze nederlaag.”

Opvallend: ook tegenstander Hein Vanhaezebrouck was niet tevreden over de arbitrage.

Lees hier het verslag van AA Gent-Club Brugge.