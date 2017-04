Fikse factuur voor man die politie belt omdat inbraakalarm afgaat

Mechelen - Curd Gillis (54) belde een tijd geleden de politie omdat het inbraakalarm bij hem thuis afging. Omdat het uiteindelijk om loos alarm bleek te gaan, krijgt hij nu de rekening: 125 euro. En dat valt niet in goede aarde.

Als ik ooit inbrekers zie bij de buren, bel ik de politie niet. Als ze niet binnen geraken, krijg ik weer een boete Curd Gillis

Curd (54) was een tijd geleden nog maar net op Zaventem geland, toen zijn smartphone meldde dat het inbraakalarm van zijn appartement afgegaan was. “Er is al twee keer ingebroken in mijn appartement en dus ging ik er van uit dat er opnieuw dieven binnen waren. Omdat ik nog niet direct thuis zou zijn, belde ik onmiddellijk het noodnummer 101”, vertelt Curd.

“Toen ik thuis kwam, bleken er geen sporen van inbraak te zijn. Ook de politie had niets kunnen vinden. Loos alarm? Dat weet ik niet. Er kan iemand tegen het schuifraam op het terras geduwd hebben, dat kan voldoende zijn om het alarm te activeren.”

Maar daarmee was de kous niet af. Plots viel een aanslagbiljet in de bus. “Ik moest 125 euro betalen, omdat ik de politie gebeld had. Dat snap ik niet. De politie wordt toch betaald met belastinggeld? Moet ik dan mijn huis laten leegroven? Of hebben ze liever dat ik zelf ga kijken, met het risico dat ik aangevallen word door een gewapende inbreker? Het was de allereerste keer dat ik belde voor een vals alarm, de vorige keren was het wél prijs.”

Curd probeerde zijn gelijk te halen in een hoorzitting voor het schepencollege, maar ook daar ving hij bot.

