Vader van Formule 1-sensatie Max Verstappen opgepakt na ruzie in Nederlandse discotheek

De Nederlandse politie moest zondagavond uitrukken voor een ruzie in een discotheek in Roermond. Daarbij werd Jos Verstappen, de vader van Formule 1-rijder Max Verstappen, opgepakt.

Agenten moesten ter plaatste enkele vechtersbazen uit elkaar halen. Iedereen moest de zaak verlaten maar Verstappen weigerde dat. Wat resulteerde in zijn arrestatie. De ex-Formule 1-rijder had bovendien een blauw oog en een snee in zijn gezicht opgelopen tijdens de ruzie.

De woordvoerder van de politie meldde dat Verstappen zondag nog verhoord zal worden, maar dat hij geen nacht in de cel zal moeten doorbrengen. Verstappen kwam vorig jaar ook even in een negatief daglicht, toen zijn vader Frans een klacht tegen hem indiende wegens slagen en verwondingen. Die klacht werd later echter ingetrokken en de zaak werd bijgevolg geseponeerd.