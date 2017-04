Vanden Borre mag eindelijk spelen voor Mazembe

Eén maand na zijn transfer naar TP Mazembe is Anthony Vanden Borre eindelijk speelgerechtigd voor de Congolese club. De voetbalbond regelde zijn papieren en dit weekend zat VdB voor het eerst op de bank in een officiële match tegen Motema Pembe in de play-offs. Omdat hij conditie mist na vier maanden zonder voetbal viel Vanden Borre nog niet in en de match eindigde teleurstellend op 0-0.