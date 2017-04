Club Brugge heeft geen spitsen meer: Engels dan maar? Of toch Immers?

“Hopelijk vallen de blessures van Jelle Vossen en Wesley mee, of er is misschien een nieuwe carrière weggelegd voor Björn Engels.” CEO Vincent Mannaert zei het met een licht humoristische ondertoon, maar welke opties heeft Club Brugge nog diep in de punt, met ook nog Abdoulay Diaby in de lappenmand? Preud’homme moet puzzelen. Maar met wie of wat?