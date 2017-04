CLUBNIEUWS. Mazzu riskeert fikse boete na truc, Club biedt Westerlo-speler contract

Charleroi-coach Felice Mazzu riskeert een fikse boete nadat hij tegen KV Oostende - ondanks een schorsing - communiceerde met zijn technische staf, Club Brugge biedt Westerlo-winger Elton Acolatse een contract voor vier seizoenen, en Standard-coach Jankovic wil nog eens gaan shoppen bij ex-club Malinwa. Uw dagelijkse portie clubnieuws...

Mazzu riskeert 5.000 euro boete na truc met de oortjes

De beelden lieten weinig twijfel: Charleroi-coach Felice Mazzu zat tegen KV Oostende geschorst in de tribune, maar communiceerde via scout Miro Linari, die een oortje en een microfoon had, met zijn bank. Riskant want in het bondsreglement staat sinds kort dat het verboden is om als geschorste coach tijdens de match (on)rechtstreeks met de staf te communiceren. Technologie was al verboden. Voorheen mocht je wel, zolang je in de tribune bleef, aanwijzingen gaan doorgeven of een loopjongen sturen – zoals Michel Preud’homme vorig seizoen tegen Gent en Anderlecht – maar ook dat kan niet meer. Het bondsparket, dat dreigt met een boete van 500 à 1.000 euro en een nieuwe schorsing, bekijkt het voorval vandaag. Net als de Pro League. Die kan sinds een reglementswijziging van 20 maart zelfs een boete van 5.000 euro opleggen. “Wij zullen het ook analyseren en dan communiceren”, aldus CEO Pierre François.

In tegenstelling tot de bond kan de Pro League wel alleen ingrijpen als de scheidsrechter of de match delegate het in zijn verslag heeft vermeld. En de vraag is ook: wie gaat het bewijzen? T2 Mario Notaro ontkende alles: “Er was geen contact tussen Felice en mij. We hadden alles perfect voorbereid, dus dat was niet nodig. Alleen onze medische staf werkte met oortjes, als test.” Gisteren ontkende ook Mazzu zelf nog: “Ik had zelf geen oortje, dus er is geen debat.”

Club biedt Acolatse contract van vier jaar

Club Brugge zit vandaag opnieuw rond de tafel met Elton Acolatse. De 21-jarige vleugelspits van Westerlo was dit seizoen goed voor zes doelpunten en drie assists en was daardoor één van de weinige lichtpuntjes in het degradatiejaar van de Kemphanen. De Nederlander Acolatse werd samen met zijn makelaar Daan Kramp al een paar keer gespot in het Jan Breydelstadion en onderhandelt dus vandaag verder over een transfer naar Brugge. Op tafel ligt een vierjarig contract. Acolatse kan na de degradatie gratis vertrekken bij Westerlo.

Jankovic blijft lonken naar Vanlerberghe

Standard probeerde al twee keer tevergeefs Jordi Vanlerberghe (20) binnen te halen, in een ruildeal met Ryan Mmaee. Maar als Aleksandar Jankovic trainer blijft, zal het nog wel eens aankloppen voor het talent van KV Mechelen. De Serviër hint daarop in L’Avenir: “Een centrale verdediger was de prioriteit in januari en ik was voorstander van Vanlerberghe, die ik nog heb getraind. En die centrale verdediger is nog altijd de prioriteit.”

Vanlerberghe heeft dan ook een heel interessant profiel voor de topclubs: hij is jong, Belg en polyvalent – hij kan ook als middenvelder uit de voeten. Alleen zal KV Mechelen hem zeker niet zomaar laten gaan.

Belhocine eist excuses na verdachtmakingen

Kortrijk-Moeskroen, de meest besproken wedstrijd in het slot van de reguliere competitie, kreeg zaterdag een heruitgave, zonder betekenis evenwel. Op 1 april dan nog ! Deze keer won Kortrijk. Het verschil? De inzet, in al zijn betekenissen. De stilte in het stadion toen de match afgetrapt werd, was illustratief. Voor een voorbereidingsmatch. Dit ging om niets meer. Geen mes tussen de tanden bij de Walen, die in de onfris ruikende eerste partij hun hebben en houden in eerste klasse moesten en wilden verdedigen. Die inzet (als in “dat wat op het spel staat”) was weg in vergelijking met drie weken terug.

Al weerden Rednic en Belhocine zich nadien om te ontkrachten. “We zijn profs, we zijn gered maar daarom gaan we niet relaxen”, pruttelde de Moeskroen-coach tegen. “Wij willen tonen dat we er nog zijn, dat we meedoen. We stellen geen specifieke doelen in Play-off 2, maar willen zo ver mogelijk geraken”, wist Belhocine.

De inzet (als in “de mate waarop iemand zich inspant”) was bijgevolg recht evenredig en dan vooral bij de Moeskroen-spelers. Die plooiden zich drie weken tevoren in een adrenalineroes dubbel op de Groeningekouter. Van de 2.500 Moeskroen-fans die toen negentig minuten joelend en dansend hun ploeg aanvuurden, hadden er nu amper 200 de korte trip gemaakt. Het reduceerde het gevecht van toen nu tot een oefenpartij.

“Dit was belangrijk voor de spelers en voor de fans”, zei Karim Belhocine. “Ik hoop dat wie ons beschuldigd heeft van omkoping in de vorige match zich ook verontschuldigt. Wie ik bedoel? Ik ken niemand in Westerlo, het doet me gewoon pijn als men mijn spelers zonder bewijzen openlijk aanvalt.”

“Ach, het zijn slechte ­verliezers”, grinnikte Moeskroen-trainer Rednic.

“Ik ben zelf helemaal niet bezig geweest met al die ­zever die verteld werd”, ging Belhocine verder. “Ik hou me enkel bezig met de ­dingen die ik kan beïnvloeden. En daarom ben ik blij dat mijn jongens toonden dat ze er weer staan en nog ambitie hebben.”