Man wordt op treinspoor geduwd na ruzie op perron en raakt zwaargewond nadat trein hem bijna plet

Libramont-Chevigny - In het treinstation van Libramont is een man zwaargewond geraakt na een ruzie op het perron. Hij viel op het treinspoor, waarna een trein zijn been plette.

Het incident deed zich zondagavond rond 19.00u voor toen een trein richting Brussel stopte in het station van Libramont, nabij Bastenaken. Twee mannen kregen om een nog onduidelijk reden ruzie op het perron, waarna één van de twee op de sporen werd geduwd. De treinbestuurder moest vol in de remmen maar raakte het slachtoffer alsnog aan zijn been.

Het ledemaat van de man werd geplet en moet mogelijk geamputeerd worden. Hij werd bevrijd door brandweermannen en ambulanciers, waarna hij naar het ziekenhuis van Luik gevlogen werd met een helikopter. De man die de duw gaf, werd gearresteerd. De federale politie onderzoekt de zaak.