Willy Naessens afgevoerd naar ziekenhuis tijdens vip-feest op Ronde van Vlaanderen

Willy Naessens is zondagmiddag opgenomen in het ziekenhuis. De bekende ondernemer was onwel geworden in een vip-tent tijdens de Ronde van Vlaanderen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

De West-Vlaamse zwembadbouwer die bekendheid verwierf in heel Vlaanderen door het Vier-programma 'The Sky is the Limit', klaagde al een paar dagen over pijn in zijn hartstreek, zo vertelt zijn partner Marie-Jeanne Moerman. "Deze middag kreeg hij weer last en ging hij even in zijn auto zitten. Maar de mensen met wie hij daar was, hebben toch maar een ambulance gebeld."

Naessens is naar het Glorieuxziekenhuis in Ronse gebracht, waar hij een nacht in observatie moet blijven. Maandag staan er nog bijkomende onderzoeken op het programma. "Zijn toestand is zeker niet ernstig", klinkt het nog bij Moerman.