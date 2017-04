Rachida Lamrabet ontslagen bij Unia na uitspraken over boerkaverbod

Brussel - Unia heeft beslist de arbeidsovereenkomst met beleidsmedewerkster Rachida Lamrabet te verbreken vanwege haar uitspraken in Knack over het boerkaverbod. Dat meldt het interfederaal gelijkekansencentrum zondagavond in een persbericht.

“Het interview dat in Knack verscheen was de aanleiding voor een gesprek. Hierbij kwamen andere elementen naar boven die leiden tot een vertrouwensbreuk”, aldus Unia. “Beide partijen spraken af hierover niet verder te communiceren.”

In het interview stelde Lamrabet dat ze “niet voor de boerka is, maar ook niet voor een boerkaverbod. Zeker niet in een land dat de mensenrechten hoog in het vaandel draagt”. Dat leidde tot kritiek van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA), die eiste dat Unia uitdrukkelijk afstand nam van de uitspraken. Unia liet in eerste instantie weten dat Lamrabet ten persoonlijke titel sprak en op eigen initiatief, maar dat vond de staatssecretaris niet voldoende.

Unia benadrukt nog dat Lamrabets artistieke activiteiten of artistiek werk niets met de beslissing te maken hebben. “Hoewel het niet altijd eenvoudig was, bestond er tot nu toe een evenwicht tussen Rachida Lamrabets artistieke vrijheid en haar functie als beleidsmedewerkster bij Unia”, klinkt het. “Unia betwist niet haar recht als kunstenaar om een film te maken voor de KVS. Uiteraard heeft ze de vrijheid om haar artistiek project voor te stellen in de pers.”

Volgens De Standaard besliste Unia oorspronkelijk vandaag pas het nieuws bekend te maken tijdens een persconferentie, maar gooide een veel te vroeg geplaatste tweet van Dyab Abou Jahjah roet in het eten. Nog geen uur later verwijderde hij zijn tweet opnieuw.