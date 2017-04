Lichaam van Belgische gravin jaar na verdwijning teruggevonden in graf in bos

Franse gendarmes hebben het stoffelijk overschot teruggevonden van de Belgisch-Hongaarse gravin Ildiko Peers de Nieuwburgh (77). De vrouw was al meer dan een jaar vermist. Onlangs was de politie een ex-werknemer op het spoor gekomen. De man werd ondervraagd en zou bekend hebben dat hij de gravin, die tot de Europese topadel behoort, heeft vermoord.

Ildiko Peers de Nieuwburgh werd geboren in Boedapest als Ildiko Von Kapuvany. Ze was nauw verwant met de laatste keizer van Oostenrijk-Hongarije Albert I von Habsburg en voerde de titel van prinses van Hongarije. Haar hele jeugd woonde ze in ons land en ze huwde ook een Belgische edelman.

In februari 2016 verdween de gravin spoorloos uit haar landgoed in Mauzac-et-Grand-Castang in de Franse Dordogne, waar ze al jaren woonde. Het was een huishoudhulp die de politie verwittigde. De auto van de gravin stond voor de deur, de deur was op slot – niet haar gewoonte –, maar van de adellijke dame viel geen spoor te bekennen.

Na haar verdwijning werd al snel een grote zoektocht met speurhonden op touw gezet. De honden leken een geurspoor beet te hebben. Maar aan een riviertje even verderop stopten de honden en liep het spoor dood, samen met het onderzoek. De Franse speurders vermoedden dat de vrouw onverhoeds terug naar België vertrokken zou zijn. De Belgische politie werd ingeschakeld, maar ook dat onderzoek leverde niets op. De vrouw was niet in ons land, zo stond vast.

Bloed op kruk

Na een jaar doorgedreven onderzoek, is nu toch een doorbraak geforceerd. Het lab had partikels gedroogd bloed teruggevonden op een wandelstok die aan de gravin toebehoorde. Dat nieuwe spoor leidde naar een 39-jarige ex-werknemer van de gravin.

De man werd ondervraagd en ging door de knieën. Hij bekende dat hij zijn vroegere bazin vermoord had na een “uit de hand gelopen conflict”. Het bloed op de kruk doet vermoeden dat de dame zich verweerd heeft toen haar moordenaar haar opzocht. Met de kruk zou ze hem tot bloedens toe geslagen hebben.

De verdachte vertelde de speurders dat hij het lichaam van de oude dame in een dekzeil gewikkeld had en begraven in een woud.

Speurders gingen daarop op zoek en groeven inderdaad het in een zeil gewikkelde lichaam op. Alles wijst erop dat de moord op de gravin daarmee opgelost is. De rechercheurs zijn nu bezig met nieuw DNA-onderzoek om een en ander te bevestigen.

Belgisch koningshuis

Ildiko Peers de Nieuwburgh leefde een teruggetrokken bestaan in het dorpje Mauzac-et-Grand-Castang, vlak bij de rivier Dordogne. “Maar ze was wel een excentrieke dame”, zeggen buurtbewoners. “We zagen haar vaak rondrijden in haar Peugeot 206. Ze droeg steeds witte handschoenen. En vroeg aan iedereen hulp bij het parkeren. Dat kon ze niet goed.”

De gravin had nauwe banden tot in de hoogste adellijke kringen. Zo liet ze in 2013 een relikwie van de keizer, een stukje bot, overbrengen naar de kathedraal van Saint-Front de Périgueux. De viering vond plaats in het bijzijn van de kleinzoon van de laatste keizer. Ook met onze koninklijke familie zou er nauw contact geweest zijn. De gravin was dan wel gescheiden van haar Belgische man, ze behield wel de familienaam en naar eigen zeggen ook “hartelijke relaties” met haar Belgische schoonfamilie.