“Een dood kind onder vrachtwagen is geen ongeluk, maar een keuze”

Verkeersspecialist Kris Peeters kan zijn woede niet meer wegstoppen. Woede over onze lakse houding tegenover verkeersongevallen. Zoals toen een zware vrachtwagen de kleine Yamen (6) op het zebrapad voor zijn school doodreed. De ophef? Die was na een paar dagen weg. “Misschien moet Animal Rights bij de volgende tragedie maar eens een filmpje maken van dat wat we niet willen zien. Voor varkens helpt het. Wie weet straks ook voor kinderen.”

Het is niet zijn stijl, om zo hard uit te halen. Maar het geduld van mobiliteitsexpert Kris Peeters is op. Op zijn blog haalt hij het ongeval van 22 februari in Brugge aan, waar de zesjarige Yamen werd doodgereden door een zware truck. “We zijn het er toch over eens dat het combineren van vrachtwagens met kleine kinderen een slecht idee is? Waarom organiseren we onze samenleving dan op zo’n manier dat precies het tegenovergestelde gebeurt?”

Peeters verwijst naar de kilometerheffing. Een maatregel ingevoerd door de politiek. Volgens hem stuurt die kilometerheffing zware trucks naar sluipwegen. Daar moeten ze niet betalen, op snelwegen wel. Maar het zijn net die straten waarlangs ook schooltjes liggen. “Dit is vragen om ongevallen. We noemen hetongelukken. Maar een dood kind onder een vrachtwagen is geen ongeluk maar een keuze. Van de burger, want wij laten het toe en eisen niet van onze politici om nu onmiddellijk ingrijpende maatregelen te nemen. En het is een keuze van de politici. Die wachten om in te grijpen.”

Het lijkt alsof het ons niets doet, volgens Peeters. Een paar dagen na een ongeval is de ophef weg. “Ik besef dat je niet 24 uur per dag verontwaardigd kan zijn. Maar misschien moet Animal Rights bij de volgende tragedie maar eens een filmpje maken van dat wat we niet willen zien. Voor varkens helpt het. Wie weet straks ook voor kinderen”, zegt Peeters.

Kot te klein

Hij staat niet alleen. SP.A vroeg vorige week om de kilometerheffing uit te breiden naar 59 gewestwegen. “We kunnen de resultaten van de lopende meetcampagne niet afwachten. Dat duurt allemaal te lang”, zei Vlaams parlementslid Joris Vandenbroucke. Toch is zijn voorstel weggestemd door de meerderheid. Pas tegen het najaar zullen we weten of de kilometerheffing echt sluipverkeer veroorzaakt. Op 426 plaatsen in Vlaanderen wordt dat momenteel gemeten. “Pas als de resultaten van die metingen er zijn, kunnen we objectieve uitspraken doen over verschuivend verkeer”, liet bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) al herhaaldelijk weten.

“Hoeveel signalen moet de politiek nog krijgen?”, vraagt Peeters. “Het aantal vrachtwagens op snelwegen is afgenomen, de opbrengst van de kilometerheffing valt lager uit, almaar meer gemeentes trekken aan de alarmbel voor sluipverkeer. Dat is toch geen toeval? En dat er ondertussen doden vallen?Jammer, zo lijkt het. Normaal zou het kot nu te klein moeten zijn. Maar we ondergaan het gelaten. Er gebeurt niets. Of beter: we laten het verder gebeuren. Kind na kind na kind.”