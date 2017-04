Belgische Eurosong-zanger Axel Hirsoux is nu onherkenbaar

Zanger Axel Hirsoux (34) is de strijd met de weegschaal aangegaan. Hij is de voorbije maanden liefst zestig kilogram vermagerd. “En ik ben er nog niet”, zegt hij.

De Waalse artiest nam in 2014 deel aan het Eurovisiesongfestival, nadat hij de Vlaamse Eurosong-preselectie had gewonnen met de ballade Mother. In Kopenhagen bleef hij steken in de halve finales. Eén jaar nadien nam Hirsoux de single Haut l’Humain op over zijn zwaarlijvigheid. “Dit is mijn manifest tegen een systeem dat fysieke idealen oplegt.”