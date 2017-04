“Feestje van ons kent ons” keert terug ondanks kritiek

Een beschonken Vlaams minister Liesbeth Homans (kleine foto): dat is zowat het enige wat bleef hangen na de negende Nacht van de Vlaamse Televisiesterren. Een tiende editie leek lang onzeker, maar komt er nu toch. Op een nieuwe locatie: het Casino Kursaal van Oostende.

Een liveshow op televisie zit er ook dit jaar niet in, maar de Vlaamse Televisiesterren mogen dit jaar wél hun tiende verjaardag vieren. Dat gebeurt op zaterdag 3 juni, in het Pinksterweekend. Studio 100-baas Gert Verhulst hoeft zijn Plopsa Theater in De Panne die avond niet vrij te houden: de Televisiesterren verhuizen naar het Casino Kursaal van Oostende, waar ook de Gouden Schoen wordt uitgereikt.

Tijdens de tiende Nacht worden dertien Televisiesterren uitgereikt: beste acteur en actrice, presentator en presentatrice, humor & comedy, beste drama, beste informatie & reportage, regie non-fictie, rijzende ster, carrièrester en beste entertainment. Die laatste categorie wordt voor het eerst opgesplitst voor ­studioprogramma’s en programma’s die buiten een studio zijn gemaakt. De kijker mag beslissen over het programma van het jaar.

Geen liveshow

Na een omstreden negende editie komt de tiende Nacht van de Vlaamse Televisiesterren er dus toch. Met de steun van de drie grote zendergroepen VRT (Eén en Canvas), Me­dialaan (VTM, Q2, Vitaya) en SBS (Vier en Vijf) en van Telenet, al is een uitreiking met een liveshow op televisie voor de zenders nog altijd een brug te ver. Maar de zenders ­beseffen dat het een beetje beschamend zou zijn om al die creatieve tv-makers in Vlaanderen de kans op ­erkenning te ontnemen, hoe relatief het belang van een beeldje op de schouw ook mag zijn.

De organisatoren hopen dat de Televisiesterren dit jaar in een wat positievere sfeer kunnen worden uitgereikt. Kritiek op de samenstelling van de categorieën en de stemprocedure zal er altijd zijn, maar vorig jaar weigerde nieuwsanker Stef Wauters zijn nominatie als beste presentator omdat hij vond dat heel VTM Nieuws een nominatie verdiende. In een officieel standpunt liet VTM ook weten dat de Nacht van de Televisiesterren een “feestje van ons kent ons” was geworden, waarin de kijker te weinig centraal stond. VTM sleepte vorig jaar wel twaalf nominaties in de wacht, waarvan het er drie verzilverde. Grote winnaar vorig jaar was de Canvasreeks Bevergem met drie prijzen.