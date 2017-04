COLUMN. AA Gent-Club Brugge voelde aan als terugkeer naar de oertijd

Elke maandag maakt Sportwereld.be in een eigenzinnige terugblik de balans op van het voorbije voetbalweekend. Onze columnisten Wim Conings en Jef Van Hoofstat vertellen elkaar wat hen is bijgebleven, het staat u volkomen vrij het met hen (on)eens te zijn...

Beste Jef,

Met 22 waren ze. Ze droegen voetbaltruitjes en waren voetballers van beroep, maar eigenlijk stonden veel van hen vooral in de arena omdat ze groot en sterk waren. De ene veldheer had zelfs zijn topschutter aan de kant gehouden om met een reus van ruim een meter negentig voorin te kunnen spelen. De andere veldheer had daar lucht van gekregen en had dan ook maar zijn grootste spelers opgetrommeld.

Het voelde een beetje aan als een terugkeer naar de oertijd, die wedstrijd tussen AA Gent en Club Brugge van gisteren. Naar tijden dat voetbal in België nog vooral erg op het fysieke gericht was. Naar tijden dat allebei de teams zich blijkbaar aanpassen aan de tegenstander, als die tijden er al ooit geweest zijn.

Het had ook echt wel wat. 22 jongens die drie weken lang verteld was dat het nu écht money time was, dat ze nu écht moesten bijten, dat het nu écht do or die was. Liever iemand neerleggen dan gepasseerd worden. Die beleving. Anderzijds voelde het ook gewoon aan alsof we naar een bende overgecaffeïneerde primaten die een jaar lang in een doosje hebben moeten leven zaten te kijken, terwijl de een of andere lolbroek het geheel ingekapseld had door twee tegenover elkaar opgestelde doelen. Alsof het zowaar een voetbalmatch betrof.

Het sprak voor zich dat beide veldheren achteraf ontevreden waren over de arbitrage. Dat is hun plicht in deze fase van de competitie. Eén van de twee slaagde erin zich erover te verbazen dat hij slachtoffers overhield aan de partij. Waarvoor hulde.

Zo loste Play-off 1 toch maar mooi weer alle verwachtingen in. Hoge intensiteit, drama en misnoegde trainers. Nu alleen nog wat topvoetbal, alsjeblieft.

Groet, Wim