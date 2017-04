Met de kinderen in bed slapen? Deze man steunt zijn vrouw onvoorwaardelijk

De Amerikaanse papa David Brinkley heeft op Facebook een foto gedeeld van zijn vrouw Alora die met hun twee kinderen in bed ligt te slapen omdat hij daarmee duidelijk wil maken dat hij haar steunt in die beslissing om dat te doen. Dat deed hij nadat hij van andere mannen in zijn omgeving te horen kreeg dat ze dat niet vonden kunnen.

Samen met jonge kinderen of baby's in bed slapen, het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention raadt het niet aan en dichter bij huis ook Kind en Gezin niet. Het zou namelijk wiegendood in de hand werken of het gevaar op letsels door het uit bed vallen verhogen. Veel vaders zijn ook geen fan, al is het maar omdat er dan van actie tussen de lakens maar weinig meer in huis komt. Iets waar papa David Brinkely zich niet kan in vinden en daarom deelde hij een foto met een lieve boodschap voor de moeder van zijn twee kinderen.

Klein hoekje van het bed

Naar eigen zeggen schreef hij de boodschap nadat hij zijn vrouw een gesprek had horen hebben met een vriendin die zei dat haar man het nooit zou toestaan dat de kinderen bij hen in bed zouden slapen. Ook bij andere mannen in zijn omgeving klonk eenzelfde geluid. "Ik heb net besloten om enkele dingen recht te zetten. Er is niets dat ik haat aan wat mijn vrouw de moeder maakt die ze is", klinkt het. "Ik zou nooit iets afbreken of neerkijken op de keuzes die ze maakt voor onze kinderen. Moet ik mezelf soms in een klein hoekje van het bed proppen? Ja. Maar hoe mooi ziet ze er niet uit als ze mijn kinderen vastheeft en hen het gevoel heeft dat ze geliefd en veilig zijn."

"Onze vrouwen maken deze korte seizoenen in het moederschap maar een beperkte periode mee. Ze dragen onze baby's, voeden hen en waarom zouden wij mannen hen dan ook maar van een seconde van de tijd met hun kinderen die bij hen in bed kruipen om te knuffelen willen beroven, voor ze opgroeien en 'te cool' worden om nog langer knuffels te geven?"

Kritiek

Hij roept dan ook zijn mannelijke soortgenoten op altijd respect te hebben voor moeders. Een oproep die heel veel bijval kende, want in geen tijd werd de Facebookpost van David meer dan 300.000 keer gedeeld. Toch kwam er ook kritiek, gezien het samen slapen met kinderen gecontesteerd is en officiële instanties het niet bepaald aanraden. Zijn boodschap werd ondertussen dan ook al verwijderd van zijn Facebookpagina.