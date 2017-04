Deze getrouwde miljonair heeft elke nacht minstens vier vrouwen in zijn bed. Waarom? “Voor het plezier”

Hij staat bekend als de Australische Hugh Hefner en heeft naast zijn vrouw ook nog een vaste vriendin, maar gemiddeld liggen er ’s nachts vier vrouwen in zijn bed. Zijn vier kinderen leert hij dat niets in het leven zomaar in je schoot geworpen wordt. Of het nu gaat om zaken doen of zijn bedpartners plezieren, Travers Beynon weet dat je ervoor moet werken, al is een kleine dosis geluk de man ook niet vreemd.

“Ik ben van bescheiden afkomst. Mijn beide ouders werkten had, hadden een geweldige werkethiek, mijn moeder werkte hard, vaak tot 3 uur ’s ochtends. Ze was een sterke vrouw, ze was het sterkste voorbeeld in mijn leven, ik heb een enorme bewondering voor haar. Mijn grootmoeder was nog zo’n sterke vrouw. Ze noemden haar “De Generaal”.”

Travers Beynon is een fenomeen op zichzelf. Naar eigen zeggen ‘selfmade’ miljonair en vader van vier kinderen, waarvan twee met een voormalige Miss Universe. De man woont in een villa ter waarde van meer dan 4 miljoen euro. Hij geeft regelmatig sensationele en overdadige feestjes, waarvan hij de beelden graag deelt op sociale media, maar de man wil niets als vanzelfsprekend aannemen.

“Ik ben niet geboren met een gouden lepeltje in mijn mond. Er werd mij geleerd om alles wat je hebt te appreciëren en hard te werken voor wat je wil. Het was belangrijk voor mij om mijn eigen kinderen op dezelfde manier op te voeden, ze verwachten niet dat dingen zomaar in hun schoot geworpen worden.”

Voor het eerst liet de man een journalist en fotograaf toe in zijn woning, en dat leverde een bijzonder interview op waarvan News.com.au al enkele fragmenten uit mocht publiceren. Beynon praat openlijk over zijn seksuele escapades, zijn kinderen en zijn modellencarrière, die alles voor hem mogelijk maakte.

Voetbal was geen optie meer, dus werd Beynon model

“Ik had geen plan B toen ik mijn rug brak bij het voetballen. Enkele modellenbureaus hadden me al proberen binnen te halen, een scout uit de VS ontdekte mij in Sydney en niet veel later tekende ik bij Elite Model Management. Dus toen ik niet meer kon spelen, pakte ik mijn koffers en verliet ik het huis. En dat is wat ik ging doen.”

“Mijn eerste job was voor Levi jeans in Mexico Stad. Het was onwerkelijk. Mijn vrienden in Melbourne lachten zich rot, tot ze zagen dat ik werkelijk succesvol werd.”

“Ik verdiende best veel, tussen 2.000 en 35.000 dollar per dag. Elke cheque die ik kreeg, daar nam ik wat ik nodig had om van te leven en voor de huur van af, en de rest stuurde ik naar mijn ouders om te helpen met enkele grote uitgaven en aandelen te kopen voor hun nieuwe zaak.”

“Zij hebben in 1991 Free Choice opgericht (het tabakbedrijf waar de familie rijk mee werd). Er leeft een gevoel dat zij de zaak gecreëerd hebben en ze aan mij gaven, maar dat is niet waar.”

“Waarom is mijn vrouw bij mij? Simpel, plezier is verslavend”

“Je kan auto’s hebben en geld en al die dingen, maar die opwinding blijft niet duren. We zijn hier allemaal gelukkig.”

“Wanneer ik naar bed ga is het een andere horde die ik moet nemen. Als je een meisje hebt is dat een ding. Maar als er meer zijn, gaat er zoveel door mijn hoofd. In bed zijn er gemiddeld vier meisjes. Ik krijg vaak niet veel slaap. Zoals ik ben in zaken, het leven of sport, zo ben ik ook in bed. Ze houden van mijn verbeelding en creativiteit. Dat heb je nodig als je meedere meisjes hebt.”

“Ik denk dat ik elke week wel een nieuw standje bedenk. Bedtijd draait niet om mij, het dient om de meisjes te stimuleren. Als je goed in bed wil zijn, mag het niet om jou draaien.”

Zijn vrouw Taesha Beynon (26): “Hij heeft veel vriendinnen, maar slechts één vrouw”

“Op onze eerste date gingen we naar McDonalds, ik geloof dat hij dat deed omdat hij graag onvoorspelbaar blijft en niet volgens de norm handelt. De volgende keer nam hij me mee uit eten.”

“Er zijn altijd andere meisjes geweest. Soms wonen ze hier voor een paar weken en gaan ze dan verder. Kijk naar de sociale media, je ziet zoveel meisjes die zichzelf praktisch op hem gooien. Ik vind het niet erg, ik ben met hem getrouwd. Hij heeft veel vriendinnen maar slechts één vrouw. We zouden graag meer kinderen hebben. Ik hou ervan om moeder te zijn.”

Zijn vriendin Nisha Downes (21): “Op sommige nachten zijn er vier of vijf meisjes in elk bed en soms zelfs op de vloer”

“Soms krijgt Trav een idee in zijn hoofd, dan heeft hij een foto gezien in de loop van de dag, en plots vliegen er meisjes over uit andere staten, zelfs van over zee soms. Dan blijven we buiten bij het zwembad tot de zon opkomt, dat zijn de beste nachten.”

Travers over het ouderschap

“Zeggen mensen dat ik ongeschikt ben? Laat me dit zeggen, een rechter geeft geen hoederecht aan een vader die niet geschikt is.”

“Het systeem is bevooroordeeld tegenover mannen. Ik heb twee jaar lang hard gevochten. Nu, mijn kinderen zien me doodgraag. Je mag over me zeggen wat je wil, maar als je tienerdochter vindt dat je een coole vader bent en mensen zeggen dat je kinderen de beste manieren hebben, dan maakt dat me trots.”

En zijn kinderen kunnen hun vader alleen maar bijtreden. De oudste zoon van Travers, Valentino (18), woont samen met zijn vriendin Shona in het huis van zijn vader. “Op mijn achttiende verjaardag was ik blijer dat mijn vader mee uitging dan eender wie van mijn vrienden. We zijn uitgeweest tot 5u ’s ochtends. We waren de laatsten in de club.”

Ook de vijftienjarige Luciana kan niets negatiefs zeggen over haar papa: “Als ik ouder ben wil ik een echtgenoot net als mijn vader. Als ik met hem wil spreken, stuur ik een berichtje en maakt hij altijd tijd voor mij. Ik ben heel erg close met mijn vader.”