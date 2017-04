Derbyheld Divock Origi krijgt eigen (aanstekelijk) liedje van Liverpool-aanhang

Divock Origi kreeg dit seizoen nog niet veel speelminuten bij zijn ploeg Liverpool, maar afgelopen weekend maakte hij zich wel al onsterfelijk bij The Reds. In de altijd levensbelangrijke stadsderby tegen Everton legde Origi scoorde kort na zijn invalbeurt de 3-1, tot groot jolijt van de Liverpool-aanhang. In de pub nadien kreeg Origi dan ook een gloednieuw eigen liedje, gebaseerd op het aanstekelijke disconummer “Saturday Night” van Whigfield.

De singer-songwriter in de pub haalde zijn mosterd bij de Deense Whigfield. Die scoorde in 1995 een wereldhit met de discoklassieker Saturday Night...

In de versie van de Liverpool-fans werd ‘Saturday night’ vervangen door ‘Divock Origi’, maar ook de rest van de tekst kreeg een Liverpool-makeover. En dat kon Origi duidelijk ook smaken...

Everton kon al 18 jaar niet winnen op Anfield en daar kwam afgelopen zaterdag geen verandering in. Liverpool kwam al snel op voorsprong via Mane en ging de rust in met een 2-1 voorsprong na een weergaloze krul van Coutinho. Divock Origi viel in de tweede helft in na 57 minuten en legde drie minuten later al de 3-1 eindstand vast. Na een steal van Coutinho liep Origi weg in de rug van de Everton-defensie en met een krachtig schot liet hij doelman Robles geen schijn van een kans...